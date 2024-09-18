Шэмс Чарания и Крис Хэйнс будут основными претендентами на место Эдриана Воджнаровски
Эдриан Воджнаровски ушел с ESPN.
Знаменитый инсайдер работал на телеканале с 2017 года. По информации репортера Майкла Маккарти, основными претендентами на освободившееся место будут Шэмс Чарания и Крис Хэйнс.
Оба инсайдера стали свободными агентами этим летом.
Чарания сотрудничал с Воджнаровски в Yahoo! Sports, Хэйнс ранее работал на ESPN.
У Чарании истек срок соглашений с The Athletic, Stadium и FanDuel. Хэйнс завершил сотрудничество с TNT и Bleacher Report.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Front Office Sports
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