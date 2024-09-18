Шэмс Чарания и Крис Хэйнс будут основными претендентами на место Эдриана Воджнаровски

Эдриан Воджнаровски ушел с ESPN.

Знаменитый инсайдер работал на телеканале с 2017 года. По информации репортера Майкла Маккарти, основными претендентами на освободившееся место будут Шэмс Чарания и Крис Хэйнс.

Оба инсайдера стали свободными агентами этим летом.

Чарания сотрудничал с Воджнаровски в Yahoo! Sports, Хэйнс ранее работал на ESPN.

У Чарании истек срок соглашений с The Athletic, Stadium и FanDuel. Хэйнс завершил сотрудничество с TNT и Bleacher Report.