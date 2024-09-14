Эрл Уотсон вошел в тренерский штаб команды NCAA Сан-Диего
Эрл Уотсон будет работать ассистентом в NCAA.
Бывший главный тренер «Санз» присоединится к штабу команды университета Сан-Диего.
В Сан-Диего Уотсон воссоединится с главным тренером Стивом Лавином, который с 1997 по 2001 годы тренировал его в команде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Уотсон провел только один полный сезон во главе «Финикса» (16/17), когда команда выдала результат 24-58. Он был уволен всего после трех игр в сезоне-17/18.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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