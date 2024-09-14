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Эрл Уотсон вошел в тренерский штаб команды NCAA Сан-Диего

Эрл Уотсон будет работать ассистентом в NCAA.

Бывший главный тренер «Санз» присоединится к штабу команды университета Сан-Диего.

В Сан-Диего Уотсон воссоединится с главным тренером Стивом Лавином, который с 1997 по 2001 годы тренировал его в команде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Уотсон провел только один полный сезон во главе «Финикса» (16/17), когда команда выдала результат 24-58. Он был уволен всего после трех игр в сезоне-17/18.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
Эрл Уотсон
logoНБА
logoNCAA
университет Сан-Диего Стэйт
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