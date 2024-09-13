Таже Мур подпишет двустороннее соглашение с «Портлендом»

Таже Мур присоединится к «Блэйзерс».

Защитник (26 лет, 196 см), отыгравший 2 неполных сезона в G-лиге, вышел на площадку в 4 матчах за «Портленд » в 2024 году. На его счету 4,5 очка, 2 подбора и 1,3 передачи за 10 минут в среднем.

Мур подпишет с «Блэйзерс» двусторонний контракт.