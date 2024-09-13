Таже Мур подпишет двустороннее соглашение с «Портлендом»
Таже Мур присоединится к «Блэйзерс».
Защитник (26 лет, 196 см), отыгравший 2 неполных сезона в G-лиге, вышел на площадку в 4 матчах за «Портленд» в 2024 году. На его счету 4,5 очка, 2 подбора и 1,3 передачи за 10 минут в среднем.
Мур подпишет с «Блэйзерс» двусторонний контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости