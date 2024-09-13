Дэн Херли сомневается, что в будущем перейдет в НБА: «Если отказываешься от предложения «Лейкерс», то какое тогда вообще примешь?»
Дэн Херли сомневается, что в будущем согласится тренировать в НБА.
Специалист, который летом подписал контракт с Коннектикутом на 6 лет и 50 миллионов долларов, перед этим отказался от варианта с «Лейкерс».
«Переход в НБА в будущем? Даже не знаю. Мне сложно сказать, поймите. Если отказываешься от предложения «Лейкерс», то какое тогда вообще примешь?» – заявил 51-летний тренер.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
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