Дэн Херли сомневается, что в будущем перейдет в НБА: «Если отказываешься от предложения «Лейкерс», то какое тогда вообще примешь?»

Дэн Херли сомневается, что в будущем согласится тренировать в НБА.

Специалист, который летом подписал контракт с Коннектикутом на 6 лет и 50 миллионов долларов, перед этим отказался от варианта с «Лейкерс».

«Переход в НБА в будущем? Даже не знаю. Мне сложно сказать, поймите. Если отказываешься от предложения «Лейкерс», то какое тогда вообще примешь?» – заявил 51-летний тренер.