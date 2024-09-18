Макс Кристи: «Мне нравится, что «Лейкерс» совершат еще одну попытку с тем же составом. Успешные команды последних лет сохраняли преемственность»

Макс Кристи поделился ожиданиями от нового сезона в составе «Лейкерс».

Защитник в межсезонье-2024 подписал с «озерниками» продление контракта на 4 года и 32 миллиона долларов.

«Мне хотелось продлить контракт и остаться, мы строим что-то особенное. У нас есть два крутых парня в лице Леброна и Эй Ди, заряженный новый тренерский штаб. Было здорово оформить контракт до выхода на рынок свободных агентов. Я рад остаться, работаю на базе клуба уже некоторое время. С нетерпением жду начала нового сезона.

Если вы посмотрите на визитные карточки команд, которые побеждали в последнее время, по большей части, многие добивались успеха за счет того, что держатся вместе уже некоторое время, сохраняют преемственность, не так ли? Мне нравится идея, что мы совершаем еще одну попытку с тем коллективом, который у нас есть. На бумаге у нас очень хорошая команда», – заявил 21-летний атакующий защитник.