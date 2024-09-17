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Ричард Джефферсон: «Лейкерс» не хватает трех игроков звездного калибра, чтобы находиться на одном уровне с «Селтикс»

Ричард Джефферсон заявил, что «Лейкерс» далеки от команды чемпионского уровня.

«Мы оказываем слишком большое давление на Леброна Джеймса и «Лейкерс», потому что это «Лейкерс». Это все равно что требовать в 2000 году от Майкла Джордана и «Вашингтона» еще одного чемпионства. Да, у Майкла Джордана не было Энтони Дэвиса, но речь идет о такой же неполноценной команде.

Посмотрите на действующих чемпионов «Селтикс». «Лейкерс» не хватает трех игроков звездного калибра, чтобы находиться на их уровне. Трех игроков уровня Матча всех звезд. Вот насколько далеки «Лейкерс» от того, чтобы быть на одном уровне с действующими чемпионами», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoРичард Джефферсон
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
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