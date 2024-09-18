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Леброн появился в рекламе с книгой «Первая страница». Существует мнение, что звездный баскетболист не читает дальше первой страницы

Леброн Джеймс появился в рекламе Hennessy с книгой «Первая страница».

Звездный форвард «Лейкерс» с иронией обыграл связанный с собой мем. В Сети существует мнение, что 4-кратный MVP НБА никогда не читает книги дальше первой страницы.

Изображение: реклама Hennessy 

Джеймс ранее неоднократно позировал с книгами, которые изучал на первых страницах.

Несколько лет назад Леброна заметили с автобиографией борца за права чернокожих Малкольма Икса. Журналист попросил звезду НБА поделиться мнением о книге, но тот ответил, что только приступил к чтению.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sporting News
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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