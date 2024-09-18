Патрик Беверли сравнил Стоктона и Янга: «Белый с не самыми большими габаритами был успешен в 90-е. Он бы и сейчас справился»

Патрик Беверли ответил на вопрос о Джоне Стоктоне.

У экс-игрока НБА спросили, был бы легендарный разыгрывающий лучше Трэя Янга («Атланта »), если бы выступал в современной лиге.

«Рекорд по перехватам и передачам никогда не будет превзойден. В Юте накручивали статистику? Нет, нет, мы этого не говорим. Эти два рекорда не превзойти.

Смог бы Стоктон делать все это в современной НБА ? Белый с не самыми большими габаритами сделал все это в ту эпоху, в 90-е и даже 80-е, когда были другие правила, когда хватали руками, а трехочковые не были тем, чем они являются сейчас. Я уверен в том, что Стоктон добился бы успеха в наши времена.

Мне кажется, огромную роль в его успехе сыграла голова. Джон Стоктон обладал высоким баскетбольным IQ, это распространялось на атаку и защиту. И ему приходилось держать черных ребят. Он оборонялся против Майка в плей-офф! Этот парень точно не был слабым звеном. Возможно, он не отличался высоким ростом, но это был четкий мужик.

Мы говорим о человеке, который нечасто бросал из-за дуги, но эта его линейка в 50-40-90...» – заявил Беверли .