Патрик Беверли сравнил Стоктона и Янга: «Белый с не самыми большими габаритами был успешен в 90-е. Он бы и сейчас справился»
У экс-игрока НБА спросили, был бы легендарный разыгрывающий лучше Трэя Янга («Атланта»), если бы выступал в современной лиге.
«Рекорд по перехватам и передачам никогда не будет превзойден. В Юте накручивали статистику? Нет, нет, мы этого не говорим. Эти два рекорда не превзойти.
Смог бы Стоктон делать все это в современной НБА? Белый с не самыми большими габаритами сделал все это в ту эпоху, в 90-е и даже 80-е, когда были другие правила, когда хватали руками, а трехочковые не были тем, чем они являются сейчас. Я уверен в том, что Стоктон добился бы успеха в наши времена.
Мне кажется, огромную роль в его успехе сыграла голова. Джон Стоктон обладал высоким баскетбольным IQ, это распространялось на атаку и защиту. И ему приходилось держать черных ребят. Он оборонялся против Майка в плей-офф! Этот парень точно не был слабым звеном. Возможно, он не отличался высоким ростом, но это был четкий мужик.
Мы говорим о человеке, который нечасто бросал из-за дуги, но эта его линейка в 50-40-90...» – заявил Беверли.
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