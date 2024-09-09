Трэй Янг включил себя в пятерку лучших шутеров современной НБА

Трэй Янг назвал пятерку лучших шутеров современной НБА

Разыгрывающий «Атланты» включил в Топ-5 себя и одноклубника Богдана Богдановича.

«Стеф Карри, Дэмиан Лиллард, я, Клэй Томпсон, он все еще топовый снайпер, и мой одноклубник Боги Богданович», – заявил Янг.

Янг в прошлом сезоне набирал 25,7 очка, реализуя 47,8% 2-очковых и 37,3% из-за дуги.