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Трэй Янг включил себя в пятерку лучших шутеров современной НБА

Трэй Янг назвал пятерку лучших шутеров современной НБА

Разыгрывающий «Атланты» включил в Топ-5 себя и одноклубника Богдана Богдановича.

«Стеф Карри, Дэмиан Лиллард, я, Клэй Томпсон, он все еще топовый снайпер, и мой одноклубник Боги Богданович», – заявил Янг.

Янг в прошлом сезоне набирал 25,7 очка, реализуя 47,8% 2-очковых и 37,3% из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TalkBasket
logoАтланта
logoНБА
logoСтефен Карри
logoКлэй Томпсон
logoБогдан Богданович
logoДэмиан Лиллард
logoТрэй Янг
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