Трэй Янг: «Если бы я был ростом выше двух метров, то стал бы лучшим игроком в истории баскетбола»

Трэй Янг поделился мыслями о значении габаритов игроков.

«Терпеть не мог наблюдать за парнями, у которых был только их рост. Они просто выходили на площадку и пользовались этим преимуществом. Могли завершать под кольцом, проделывать другие вещи. Если бы у меня был рост выше 2 метров, думаю, что я стал бы лучшим игроком в истории. Просто из-за образа мышления, качества игры, понимания баскетбола», – заявил защитник «Атланты».

В прошлом году Янг набирал 25,7 очка, 2,8 подбора и 10,8 передачи в среднем за игру.