Adidas прекратит выпуск именных кроссовок Трэя Янга
Модель Trae Young 4 станет последней в торговой линии защитника «Атланты».
Adidas собирается прекратить работу над именными кроссовками баскетболиста после выпуска четвертой модели.
Баскетболист заключил четырехлетнее соглашение с производителем спортивной одежды в 2018 году и переподписал его в 2020 на неопределенный срок. Первая модель кроссовок вышла осенью 2021 года после попадания «Атланты» в финал Восточной конференции.
В прошлом сезоне «Хокс» не сумели пробиться в плей-офф.
Прекращение выпуска именных кроссовок может не означать завершения сотрудничества с защитником. В партнерстве с баскетболистом также выходит бюджетная модель Trae Unlimited, перевыпущенная ранее в этом году.
Trae Young 4 поступит в продажу весной 2025 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sole Retriever
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