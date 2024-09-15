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Adidas прекратит выпуск именных кроссовок Трэя Янга

Модель Trae Young 4 станет последней в торговой линии защитника «Атланты».

Adidas собирается прекратить работу над именными кроссовками баскетболиста после выпуска четвертой модели.

Баскетболист заключил четырехлетнее соглашение с производителем спортивной одежды в 2018 году и переподписал его в 2020 на неопределенный срок. Первая модель кроссовок вышла осенью 2021 года после попадания «Атланты» в финал Восточной конференции.

В прошлом сезоне «Хокс» не сумели пробиться в плей-офф.

Прекращение выпуска именных кроссовок может не означать завершения сотрудничества с защитником. В партнерстве с баскетболистом также выходит бюджетная модель Trae Unlimited, перевыпущенная ранее в этом году.

Trae Young 4 поступит в продажу весной 2025 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sole Retriever
logoАтланта
logoНБА
кроссовки
logoТрэй Янг
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