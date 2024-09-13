«Фенербахче» объявил о расставании с Лукой Шаманичем, но сохранил права на игрока на следующий сезон
Лука Шаманич покинул «Фенербахче».
Форвард вернулся в Хорватию по личным причинам. Турецкий клуб выпустил официальное заявление.
«Мы расстались с нашим игроком Лукой Шаманичем, который уже некоторое время находится на родине по личным обстоятельствам, по обоюдному согласию.
Офис клуба продолжает следить за ситуацией со спортсменом, команда сохраняет права на баскетболиста на сезон-2024/25.
Хотим поблагодарить Шаманича за его вклад за этот короткий период».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
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