«Фенербахче» объявил о подписании Кема Берча

Кем Берч пополнил состав «Фенербахче».

Турецкий клуб официально объявил о подписании 1-летнего контракта с канадским «большим» (31 год, 203 см).

Кем ранее играл в Евролиге за «Олимпиакос» в сезоне-16/17. Канадский центровой провел следующие шесть лет в НБА, в его активе 298 матчей за «Торонто» и «Орландо».

В прошлом сезоне Берч играл в испанской лиге АСВ за «Жирону», набирая в среднем 8,8 очка и 5,7 подбора за игру в 12 матчах.