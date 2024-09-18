Управленец Сачин Гупта покидает «Миннесоту» ради «видной должности» в футбольном «Челси»
Управленец Сачин Гупта переходит из «Миннесоты» в «Челси».
Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Вулвз» получит «видную должность» в английском футбольном клубе.
Гупта присоединился к «Миннесоте» в 2019 году. До этого он работал в «Хьюстоне» под руководством Дэрила Мори (2006-2013).
Затем Сачин занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям «Филадельфии» (2014-16) под руководством генерального менеджера Сэма Хинки, а затем провел еще год (2017-18) в клубе в качестве специального советника Мори.
После этого Гупта работал помощником генерального менеджера «Детройта» (2018-19).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джона Кравчински
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