Управленец Сачин Гупта покидает «Миннесоту» ради «видной должности» в футбольном «Челси»

Управленец Сачин Гупта переходит из «Миннесоты» в «Челси».

Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Вулвз» получит «видную должность» в английском футбольном клубе.

Гупта присоединился к «Миннесоте» в 2019 году. До этого он работал в «Хьюстоне» под руководством Дэрила Мори (2006-2013).

Затем Сачин занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям «Филадельфии» (2014-16) под руководством генерального менеджера Сэма Хинки, а затем провел еще год (2017-18) в клубе в качестве специального советника Мори.

После этого Гупта работал помощником генерального менеджера «Детройта» (2018-19).