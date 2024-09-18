  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Управленец Сачин Гупта покидает «Миннесоту» ради «видной должности» в футбольном «Челси»

Управленец Сачин Гупта переходит из «Миннесоты» в «Челси».

Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Вулвз» получит «видную должность» в английском футбольном клубе.

Гупта присоединился к «Миннесоте» в 2019 году. До этого он работал в «Хьюстоне» под руководством Дэрила Мори (2006-2013).

Затем Сачин занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям «Филадельфии» (2014-16) под руководством генерального менеджера Сэма Хинки, а затем провел еще год (2017-18) в клубе в качестве специального советника Мори.

После этого Гупта работал помощником генерального менеджера «Детройта» (2018-19).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джона Кравчински
logoЧелси
logoМиннесота
logoНБА
Сачин Гупта
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Крис Пол – в «Сперс», Мартин – в «Сиксерс», Диллингэм – в «Вулвз». Самые недооцененные маневры этого лета в НБА
37 минут назад
Кендрик Перкинс назвал Энтони Эдвардса главным претендентом на награду MVP
1216 сентября, 19:53
Скайлар Мэйс и Юджин Оморуйи присоединятся к «Миннесоте»
16 сентября, 18:08
Джей Краудер, Ти Джей Уоррен и Нассир Литтл пройдут просмотр в «Сакраменто»
116 сентября, 17:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сергей Собянин анонсировал строительство Центра подготовки баскетбольных сборных России в районе Внуково
1сегодня, 07:45
Леброн появился в рекламе с книгой «Первая страница». Существует мнение, что звездный баскетболист не читает дальше первой страницы
2сегодня, 07:34Фото
Бриттни Грайнер и Рикия Джексон были удалены в матче женской НБА за потасовку
4сегодня, 07:20Видео
Алексей Швед в сезоне-24/25 продолжит выступать за «Шаньси Лунгс»
6сегодня, 06:33
В Сети появились изображения «городских» комплектов формы команд НБА на сезон-24/25
13сегодня, 05:47Фото
Юдонис Хаслем рассказал, что игроки «Хит» в 2013 году устроили рождественскую вечеринку в стрип-клубе
9сегодня, 05:35
Женская НБА. «Коннектикут» дома уступил «Миннесоте», «Сиэтл» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
сегодня, 05:23
Бориша Симанич возобновляет карьеру в «Игокеа». Серб потерял почку в результате столкновения во время матча ЧМ-2023
1сегодня, 05:04
Ави Эвен объявил об уходе с поста спортивного директора тель-авивского «Маккаби». Он провел в клубе 18,5 лет
сегодня, 04:58
НБА отложила вопрос с расширением из-за продолжающегося процесса продажи «Селтикс»
9сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Емченко о чемпионских амбициях «Локо»: «Почему нет? Конечно, это по силам»
36 минут назад
Станислав Еремин о матче-открытия сезона: «Видно, что ЦСКА в хорошей форме. Но УНИКС настроен по‑боевому»
54 минуты назад
Выпущена коллекционная карточка с Карри и Месси, которые изображают жест «Night Night»
6сегодня, 07:08Фото
Тайриза Халибертона освистали во время рестлинг-шоу в Орландо
сегодня, 06:09
Шарунас Ясикявичюс: «Хотим, чтобы Бобан был Бобаном»
вчера, 21:40
«Голден Стэйт» подписал негарантированные контракты с Джаваном Джонсоном и Донтой Скоттом
вчера, 20:31
Майка Парсонс: «Мэверикс» способны выиграть чемпионат»
вчера, 19:29
Семен Антонов: «Футбольному ЦСКА не хватает стабильности в игре»
1вчера, 18:54
Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»
вчера, 18:35
«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым
1вчера, 17:19