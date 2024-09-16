Скайлар Мэйс и Юджин Оморуйи присоединятся к «Миннесоте»
«Тимбервулвз» подпишут Скайлара Мэйса и Юджина Оморуйи.
Мэйс (27 лет, 193 см) провел 4 сезона в НБА. Защитник отыграл 38 матчей за «Портленд» и «Лейкерс» в прошлом сезоне, набирая 4,1 очка и 2,2 передачи за 11,4 минуты в среднем.
Мэйсом в это межсезонье активно интересовался «Милан».
Оморуйи (27 лет, 201 см) отыграл в лиге 3 сезона. Форвард завершил прошлый розыгрыш чемпионата в «Вашингтоне». На его счету 43 матча с 4,8 очками и 2 подборами за 9,1 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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