Скайлар Мэйс и Юджин Оморуйи присоединятся к «Миннесоте»

«Тимбервулвз» подпишут Скайлара Мэйса и Юджина Оморуйи.

Мэйс (27 лет, 193 см) провел 4 сезона в НБА . Защитник отыграл 38 матчей за «Портленд » и «Лейкерс » в прошлом сезоне, набирая 4,1 очка и 2,2 передачи за 11,4 минуты в среднем.

Мэйсом в это межсезонье активно интересовался «Милан».

Оморуйи (27 лет, 201 см) отыграл в лиге 3 сезона. Форвард завершил прошлый розыгрыш чемпионата в «Вашингтоне ». На его счету 43 матча с 4,8 очками и 2 подборами за 9,1 минуты в среднем.