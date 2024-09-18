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Станислав Еремин о матче-открытия сезона: «Видно, что ЦСКА в хорошей форме. Но УНИКС настроен по‑боевому»

Станислав Еремин оценил расклад сил перед матчем ЦСКА – УНИКС.

«Предстоящая игра в чемпионате будет отличаться от той, что была в Суперкубке. Если наши травмированные игроки восстановятся, то, конечно, мы будем играть лучше, чем в финальном матче прошедшего турнира. Мы достойно играли в той встрече, пока чуть‑чуть не надломились.

И, конечно, официальные игры по своему характеру всегда отличаются от товарищеских. При этом ЦСКА дома всегда прекрасно играет. Видно, что армейцы в хорошей форме. Но мы настроены по‑боевому.

В матче‑открытия сезона будет яркое соперничество двух стилей. Все‑таки стиль Перасовича – это защита. И во всех хороших матчах на предсезонке мы старались лучше отыграть в защите. За счет этого у нас есть шанс выиграть. ЦСКА очень хорошо смотрится в нападении. И с периметра, и изнутри, и хорошо играют. Эта игра будет интересна именно тем, что столкнутся два стиля», – считает помощник президента клуба из Казани, заслуженный тренер России Еремин.

У казанцев Луи Лабери и Александр Платунов пропустили Суперкубок Лиги ВТБ, Маркос Найт травмировался в первой четверти финальной встречи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoСтанислав Еремин
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛуи Лабери
Александр Платунов
Маркос Найт
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