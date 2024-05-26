Станислав Еремин: «Финальная серия Лиги ВТБ может затянуться и дойти до седьмого матча»

Станислав Еремин считает, что финал Лиги ВТБ может дойти до 7-го матча.

«Серия будет очень упорной и интересной. С одной стороны, мы хотим доказать, что наш прошлогодний успех не был случайностью, но и армейцы хотят вернуть себе титул.

Думаю, серия может затянуться и дойти до седьмого матча», – сказал советник президента УНИКСа и бывший главный тренер ЦСКА.

Сегодня УНИКС принимает в Казани в 1-м матче финальной серии плей-офф лиги ВТБ.