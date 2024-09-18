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Выпущена коллекционная карточка с Карри и Месси, которые изображают жест «Night Night»

Выпущена коллекционная карточка со Стефеном Карри и Лионелем Месси.

Знаменитые спортсмены изображают жест баскетболиста «Голден Стэйт» и сборной США «Night Night».

Аргентинская звезда футбола недавно отпраздновала гол в матче МЛС против «Филадельфии» при помощи фирменного жеста 2-кратного MVP НБА.

Месси сложил вместе ладони и лег на них щекой. Карри неоднократно использовал этот жест, празднуя успешные моменты, после чего жест стал популярен во всем мире.

Изображение: Topps

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoГолден Стэйт
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoНБА
Баскетбол - фото
logoСтефен Карри
logoИнтер Майами
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