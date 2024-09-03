Стефен Карри и Кармело Энтони сфотографировались во время посещения бейсбольного матча

Стефен Карри и Кармело Энтони встретились на бейсболе

В Интернете появилась совместная фотография разыгрывающего «Голден Стэйт » с известным в недавнем прошлом игроком НБА .

Карри и Энтони побывали на игре «Метс» против «Ред Сокс».

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