Стефен Карри и Кармело Энтони сфотографировались во время посещения бейсбольного матча
Стефен Карри и Кармело Энтони встретились на бейсболе
В Интернете появилась совместная фотография разыгрывающего «Голден Стэйт» с известным в недавнем прошлом игроком НБА.
Карри и Энтони побывали на игре «Метс» против «Ред Сокс».
Соцсети Стефена Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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