Стеф Карри тренируется вместе с Джейленом Брауном
Стеф Карри готовится к сезону вместе с Джейленом Брауном
В Сети появились совместные фотографии звезд «Уорриорз» и «Селтикс».
В компании Карри и Брауна также занимаются университетские баскетболистки Пэйдж Бекерс и Аззи Фадд.
Соцсети Джейлена Брауна
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Warriors Talk
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