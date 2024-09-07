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Фото
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Стеф Карри тренируется вместе с Джейленом Брауном

Стеф Карри готовится к сезону вместе с Джейленом Брауном

В Сети появились совместные фотографии звезд «Уорриорз» и «Селтикс».

В компании Карри и Брауна также занимаются университетские баскетболистки Пэйдж Бекерс и Аззи Фадд.

Соцсети Джейлена Брауна

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Warriors Talk
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logoNCAA
Баскетбол - фото
logoСтефен Карри
logoДжейлен Браун
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