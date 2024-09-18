Юдонис Хаслем рассказал, что игроки «Хит» 2013 года устроили рождественскую вечеринку в стрип-клубе
«Это была одна из тех ситуаций, когда нам просто нужна была небольшая встряска. Да, это был тот самый случай, когда сезон словно затягивался и становился все более напряженным. Мы были одной из самых часто транслируемых по телевидению команд в НБА, происходило много всего. Нам просто нужно было добавить в сплоченности.
Наша команда присутствовала на ТВ каждый день, мы находились под самым пристальным вниманием каждый день, каждый день сталкивались с эффектом Леброна Джеймса – вы понимаете, о чем я говорю – это должно было сыграть для нашей команды важную роль.
Одна из вещей, которым я научился у Леброна, это то, что проводить время вместе как команда за пределами баскетбольной площадки так же важно, как и приходить каждый день на тренировку. Потому что вы создаете эту связь, и, опять же, когда выступаете рядом с кем-то, на кого вы смотрите скорее как на брата, а не просто как на товарища по команде, вы играете более старательно. Вы более преданы, существует связь, понимаете, о чем я говорю? Вы верите и радуетесь успехам другого человека. Все это трансформируется в победы», – рассказал бывший игрок «Хит».
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