Юдонис Хаслем рассказал, что игроки «Хит» 2013 года устроили рождественскую вечеринку в стрип-клубе

Юдонис Хаслем вспомнил важное мероприятие из жизни «Майами» 2013 года.

«Это была одна из тех ситуаций, когда нам просто нужна была небольшая встряска. Да, это был тот самый случай, когда сезон словно затягивался и становился все более напряженным. Мы были одной из самых часто транслируемых по телевидению команд в НБА , происходило много всего. Нам просто нужно было добавить в сплоченности.

Наша команда присутствовала на ТВ каждый день, мы находились под самым пристальным вниманием каждый день, каждый день сталкивались с эффектом Леброна Джеймса – вы понимаете, о чем я говорю – это должно было сыграть для нашей команды важную роль.

Одна из вещей, которым я научился у Леброна, это то, что проводить время вместе как команда за пределами баскетбольной площадки так же важно, как и приходить каждый день на тренировку. Потому что вы создаете эту связь, и, опять же, когда выступаете рядом с кем-то, на кого вы смотрите скорее как на брата, а не просто как на товарища по команде, вы играете более старательно. Вы более преданы, существует связь, понимаете, о чем я говорю? Вы верите и радуетесь успехам другого человека. Все это трансформируется в победы», – рассказал бывший игрок «Хит».