Марио Чалмерс: «Игроки не боятся Леброна так, как боялись Джордана. Джеймс хочет нравиться людям»
Марио Чалмерс прокомментировал образ Леброна Джеймса
«Никогда не думал, что игроки боятся Леброна так, как боялись Джордана. И это не потому, что его не нужно бояться. Просто в итоге Леброн захотел нравиться людям. Я буду поступать так, чтобы люди хорошо ко мне относились, уважали.
Он в любом случае заслуживает уважения, но он также вызывает симпатию, легко быть его фанатом. В этом дело», – порассуждал бывший разыгрывающий.
Чалмерс был одноклубником Джеймса в «Майами» и помог завоевать 2 чемпионских титула.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The BIG podcast в сети X
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