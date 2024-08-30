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Марио Чалмерс: «Игроки не боятся Леброна так, как боялись Джордана. Джеймс хочет нравиться людям»

Марио Чалмерс прокомментировал образ Леброна Джеймса

«Никогда не думал, что игроки боятся Леброна так, как боялись Джордана. И это не потому, что его не нужно бояться. Просто в итоге Леброн захотел нравиться людям. Я буду поступать так, чтобы люди хорошо ко мне относились, уважали.

Он в любом случае заслуживает уважения, но он также вызывает симпатию, легко быть его фанатом. В этом дело», – порассуждал бывший разыгрывающий.

Чалмерс был одноклубником Джеймса в «Майами» и помог завоевать 2 чемпионских титула.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The BIG podcast в сети X
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoМайами
logoНБА
logoМарио Чалмерс
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