Марио Чалмерс: «Игроки не боятся Леброна так, как боялись Джордана. Джеймс хочет нравиться людям»

Марио Чалмерс прокомментировал образ Леброна Джеймса

«Никогда не думал, что игроки боятся Леброна так, как боялись Джордана. И это не потому, что его не нужно бояться. Просто в итоге Леброн захотел нравиться людям. Я буду поступать так, чтобы люди хорошо ко мне относились, уважали.

Он в любом случае заслуживает уважения, но он также вызывает симпатию, легко быть его фанатом. В этом дело», – порассуждал бывший разыгрывающий.

Чалмерс был одноклубником Джеймса в «Майами » и помог завоевать 2 чемпионских титула.