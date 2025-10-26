Заявка Марка Уолтера на приобретение «Лейкерс» может быть одобрена к концу месяца

«Лейкерс» все ближе к смене владельца.

Марк Уолтер может получить одобрение Совета управляющих НБА на приобретение контрольного пакета акций лос-анджелесского клуба в конце октября. В пятницу миллиардер должен был представить свою заявку на покупку «Лейкерс» консультативному финансовому комитету лиги.

Ранее в этом году Уолтер согласился приобрести «Лейкерс» за 10 миллиардов долларов.

Уолтер также является владельцем контрольного пакета акций «Лос-Анджелес Доджерс», владеет «Лос-Анджелес Спаркс» и является совладельцем футбольного клуба «Челси». Уолтер приобрел «Доджерс» в 2012 году за 2,15 миллиарда долларов, сейчас же стоимость организации оценивается в 7,7 миллиарда.

Джини Басс продолжит занимать должность управляющей «Лейкерс » в обозримом будущем. Семья Басс сохранит миноритарный пакет акций, составляющий более 15 процентов.