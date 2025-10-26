Новичок «Мемфиса» Седрик Кауард набрал 27 очков при 6/6 из-за дуги в матче с «Индианой»
Седрик Кауард помог «Мемфису» обыграть «Индиану».
Атакующий защитник записал на свой счет 27 очков при 6/6 из-за дуги, его команда выиграла со счетом 128:103.
11-й номер драфта-2025 провел на площадке 24 минуты, набрав также 6 очков, 4 подбора и 1 передачу при 9/13 с игры.
По итогам трех матчей в НБА он набирает 19,0 очка при 72,7% с дальней дистанции.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2668 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости