Леброн Джеймс набирал более 10000 очков, 2000 подборов и 2000 передач в каждой из своих команд НБА, ранее это удавалось только Кариму Абдул-Джаббару

Леброну Джеймсу принадлежит уникальное статистическое достижение

Форвард четыре раза преодолевал планку в 10000 очков, 2000 подборов и 2000 передач в каждой новой команде НБА , за которую выступал («Кливленд », «Майами », «Лейкерс »), дважды за «Кавальерс».

Кроме него, подобное удавалось сделать за разные команды только Кариму Абдул-Джаббару, который провел 20 лет своей карьеры в «Милуоки » и «Лейкерс».