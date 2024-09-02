Леброн Джеймс набирал более 10000 очков, 2000 подборов и 2000 передач в каждой из своих команд НБА, ранее это удавалось только Кариму Абдул-Джаббару
Леброну Джеймсу принадлежит уникальное статистическое достижение
Форвард четыре раза преодолевал планку в 10000 очков, 2000 подборов и 2000 передач в каждой новой команде НБА, за которую выступал («Кливленд», «Майами», «Лейкерс»), дважды за «Кавальерс».
Кроме него, подобное удавалось сделать за разные команды только Кариму Абдул-Джаббару, который провел 20 лет своей карьеры в «Милуоки» и «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Тодда Уайтхеда
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