  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
4

НБА отложила вопрос с расширением из-за продолжающегося процесса продажи «Селтикс»

НБА временно отложила обсуждение расширения состава участников.

Как сообщает ESPN, задержка связана с продолжающимся процессом продажи «Селтикс».

Комиссионер Адам Сильвер сообщил совету лиги, что переговоры по добавлению новых команд теперь пройдут позже по ходу сезона-24/25.

Продажа «Бостона» последует за сделкой по «Финиксу» на 4 миллиарда долларов в 2023 году и, как ожидается, установит рекорд по стоимости клуба.

Несмотря на задержку, потенциал расширения остается значительным, и, по оценкам, лига может получить более 10 миллиардов долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБостон
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» не хватает трех игроков звездного калибра, чтобы находиться на одном уровне с «Селтикс»
4вчера, 20:01
«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым
1вчера, 17:19
«Бостон», «Майами», «Голден Стэйт» и «Сакраменто» просматривают Нассира Литтла
вчера, 07:53
Переход Микэла Бриджеса в «Никс» – наиболее важный трансфер этого лета по мнению Кендрика Перкинса
416 сентября, 20:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юдонис Хаслем рассказал, что игроки «Хит» 2013 года устроили рождественскую вечеринку в стрип-клубе
11 минут назад
Женская НБА. «Коннектикут» дома уступил «Миннесоте», «Сиэтл» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
23 минуты назад
Бориша Симанич возобновляет карьеру в «Игокеа». Серб потерял почку в результате столкновения во время матча ЧМ-2023
142 минуты назад
Ави Эвен объявил об уходе с поста спортивного директора тель-авивского «Маккаби». Он провел в клубе 18,5 лет
48 минут назад
«Нью-Йорк» объявил о переходе Лэндри Шэмета и Маркуса Морриса. Контракты по схеме Exhibit 9
сегодня, 04:15
Том Тибодо: «Мы могли бы чаще использовать Джулиуса Рэндла на позиции центрового»
4вчера, 21:53
Шакил О′Нил о Руди Гобере: «Зачем кому-то падать, хватать тебя за колени и засовывать свою голову между твоих ног?»
7вчера, 21:31Фото
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» не хватает трех игроков звездного калибра, чтобы находиться на одном уровне с «Селтикс»
4вчера, 20:01
Особняк Майкла Джордана в Чикаго будет продан за 15 миллионов долларов
5вчера, 18:16Видео
Бобан Марьянович может завершить карьеру в НБА с более высоким рейтингом эффективности, чем у Стефена Карри
22вчера, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Шарунас Ясикявичюс: «Хотим, чтобы Бобан был Бобаном»
вчера, 21:40
«Голден Стэйт» подписал негарантированные контракты с Джаваном Джонсоном и Донтой Скоттом
вчера, 20:31
Майка Парсонс: «Мэверикс» способны выиграть чемпионат»
вчера, 19:29
Семен Антонов: «Футбольному ЦСКА не хватает стабильности в игре»
1вчера, 18:54
Генеральный менеджер «Монако» о Пэрисе Ли: «Ведутся переговоры, но никакой договоренности еще нет»
вчера, 18:35
«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым
1вчера, 17:19
Семен Антонов: «В новом сезоне Единой лиги четыре явных фаворита, но нет аутсайдера»
1вчера, 15:56
Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
вчера, 15:46
Алекса Аврамович: «Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев»
вчера, 15:30
«Оклахома» вернет «Соникс» их историю клуба, если в Сиэтле снова появится команда НБА
2вчера, 15:18