НБА отложила вопрос с расширением из-за продолжающегося процесса продажи «Селтикс»
НБА временно отложила обсуждение расширения состава участников.
Как сообщает ESPN, задержка связана с продолжающимся процессом продажи «Селтикс».
Комиссионер Адам Сильвер сообщил совету лиги, что переговоры по добавлению новых команд теперь пройдут позже по ходу сезона-24/25.
Продажа «Бостона» последует за сделкой по «Финиксу» на 4 миллиарда долларов в 2023 году и, как ожидается, установит рекорд по стоимости клуба.
Несмотря на задержку, потенциал расширения остается значительным, и, по оценкам, лига может получить более 10 миллиардов долларов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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