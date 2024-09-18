НБА отложила вопрос с расширением из-за продолжающегося процесса продажи «Селтикс»

НБА временно отложила обсуждение расширения состава участников.

Как сообщает ESPN, задержка связана с продолжающимся процессом продажи «Селтикс».

Комиссионер Адам Сильвер сообщил совету лиги, что переговоры по добавлению новых команд теперь пройдут позже по ходу сезона-24/25.

Продажа «Бостона » последует за сделкой по «Финиксу» на 4 миллиарда долларов в 2023 году и, как ожидается, установит рекорд по стоимости клуба.

Несмотря на задержку, потенциал расширения остается значительным, и, по оценкам, лига может получить более 10 миллиардов долларов.