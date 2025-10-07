Видео
0

Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу

Новобранец «Фенербахче» стал автором эффектного попадания.

В матче чемпионата Турции против «Петким Спор» бывший защитник «Лейкерс» завершил проход точным броском, развернувшись в полете на 180 градусов.

24-летний американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков (11 из 15 с игры, 3 из 4 с линии). На его счету также 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

«Фенербахче» разгромил соперника – 105:83.

Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
