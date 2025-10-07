Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу

Новобранец «Фенербахче» стал автором эффектного попадания.

В матче чемпионата Турции против «Петким Спор » бывший защитник «Лейкерс» завершил проход точным броском, развернувшись в полете на 180 градусов.

24-летний американец стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков (11 из 15 с игры, 3 из 4 с линии). На его счету также 6 подборов, 1 передача и 1 блок-шот.

«Фенербахче » разгромил соперника – 105:83.