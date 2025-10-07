«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса

Аренас отчаянно просит Джеймса остаться.

«Нет, нет! Вставай! Вставай с этого стула. Ты и этот лысый мужик, вставайте! Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Сейчас не время для принятия решений, ясно? Сезон вот-вот начнется.

Я посмотрел обе предсезонные игры! Ты нам нужен! Ты и Лука. Никаких «Решений», я не хочу даже слышать об этом. Лучше скажи, что у тебя выходят новые невидимые кроссовки или что-то в этом роде. Но если ты собираешься сказать нам, что уходишь или завершаешь карьеру, мужик, нет!!! Только не сейчас!!!

Я вижу, какой он у нас состав! Чертов Далтон Кнехт, этот Руи (Хатимура)! Я не хочу, черт подери, застрять с ними!!! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе, когда у него был тот большеголовый чувак Сократ (Роберт Сакре) и Ник Янг!!!», – вопил Аренас , выпадая из кадра.

Леброн Джеймс огласит второе «Решение» сегодня в 19.00 по московскому времени.