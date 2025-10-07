  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»
1

Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку – просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»

Влатко Чанчар рассказал, как американцы в НБА избегают оплаты командных ужинов .

«Если говорить о Европе, то такие вещи покрывает клуб. Но только определенную сумму. Все, что сверх этого, мы оплачиваем сами. И есть негласное правило: кто больше зарабатывает, тот и платит. Что тут поделаешь.

В НБА все по-другому, и суммы там просто безумные. Но виноваты сами игроки. Они заказывают эти вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку. Это просто понты, совершенно ни к чему. Вино есть вино, приятель. Некоторые из них плохо пахнут, имеют кислый вкус. Для кого это все? Просто берешь водку, напиваешься, и кому какое дело, знаете ли.

Потом приходит время оплаты, и вы знаете, как это бывает – американцы начинают сливаться. Как только видят счет, сразу вскакивают и говорят: «Мне нужно помыть руки». На этом все, человека больше нет», – рассказал чемпион НБА в составе «Денвера».

Кто лучший американский игрок в НБА?4025 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: X&O’s CHAT
logoВлатко Чанчар
logoНБА
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
НБА. Предсезонные матчи. 19 очков Брауна помогли «Денверу» справиться с «Торонто», «Даллас» победил «Оклахому» и другие результаты
11сегодня, 05:20
Никола Йокич отметился фирменной передачей во время предсезонной игры с «Торонто»
2сегодня, 04:39Видео
Влатко Чанчар сравнил Дончича и Йокича: «Возможно, Никола более эффективен, потому что играет ближе к кольцу»
вчера, 20:48
Главные новости
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
1 минуту назад
Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд
8 минут назад
«Нет, мы не хотим никакого «Решения»! Ты нам нужен! Я вижу, какой он у нас состав! Это похоже на тот отстой, с которым пришлось иметь дело Кобе!!!» Гилберт Аренас устроил эмоциональную тираду по поводу второго «Решения» Леброна Джеймса
315 минут назад
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
21 минуту назад
Тэйлен Хортон-Такер забросил красивый мяч, развернувшись в прыжке спиной к кольцу
49 минут назадВидео
Джа Морэнт о громком анонсе Леброна: «Говорят, ты врешь»
251 минуту назад
Джаред Вандербилт о «втором Решении» Леброна: «Это еще что такое?»
1сегодня, 05:57
Джейлен Браун: «У меня больше побед в плей-офф, чем у 15 или 16 команд. Я знаю, что для этого нужно»
1сегодня, 05:56
Джейсон Кидд о дебюте Купера Флэгга: «Он был очень хорош»
сегодня, 05:37
НБА нацеливается на 2027 год для создания европейского дивизиона с участием 16 команд
1сегодня, 05:26
Ко всем новостям
Последние новости
Брюс Браун о возвращении к роли разыгрывающего: «Я был в командах, где по нескольку владений подряд даже не трогал мяч»
сегодня, 05:41
Джеймс Харден подобрал окраску Ferrari под расцветку «Змеиная кожа» своей новой модели кроссовок
сегодня, 05:17Видео
Остин Ривз: «Леброн и Эй Ди с первого дня говорили: «Будь собой». Это придало мне уверенности»
вчера, 20:18
Чемпионат Франции. 22 очка Хаджинса помогли «Ле-Ману» одержать победу над «Парижем»
вчера, 20:03
Чемпионат Италии. «Виртус» справился с «Наполи»
вчера, 20:00
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» уступила «Задару», «Партизан» уверенно обыграл КРКА и другие результаты
вчера, 19:57
Армандо Бейкот получил травму в матче «Фенербахче» – «Петким Спор»
вчера, 19:50
Йовица Арсич о поражении «Енисея» от МБА-МАИ: «Это был интересный матч, и мы должны были сегодня победить»
вчера, 19:02
Василий Карасев о победе МБА-МАИ над «Енисеем»: «Конечно, хочется до таких концовок не доводить, но сейчас самое важное, что мы победили»
вчера, 18:48
Чемпионат Турции. 25 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Петким Спор»
вчера, 18:12