Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
Джей Джей Редик рассказал о работе над собой в межсезонье.
Главный тренер «Лейкерс» заявил, что учился контролировать свои эмоции и проявлять больше терпения в общении с баскетболистами.
«Я провел много времени со своим перформанс-тренером, вел дневник, занимался самоанализом и все такое, прорабатывал некоторые вещи. В моем случае самое главное – умение в нужный момент включать и выключать эту энергию, а также осознавать – и я всегда это осознавал – что не все устроены так, как Кобе.
Не говорю, что я сам устроен так же, как Кобе, но, вообще говоря, не так много людей устроены так же, как Том Брэди или Кобе, согласитесь. Нужно воспринимать игроков в команде такими, какие они есть. Это не меняет стандартов или ожиданий, но нужно немного сопереживать им, проявлять эмпатию», – признался 41-летний Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
