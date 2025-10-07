Лонзо Болл начнет сезон с ограничением в 20 минут и не будет играть два дня подряд

«Кавальерс» намерены снять часть нагрузки с Лонзо Болла на старте сезона.

Новобранец «Кливленда » начнет регулярный чемпионат с ограничением в примерно 20 минут за игру и не будет играть два дня подряд.

«Пока что я не буду полностью задействован в бэк-ту-бэках. Это не означает, что так будет продолжаться весь год, но на старте точно», – отметил Болл.

За последние четыре сезона Лонзо принял участие лишь в двух, проведя в сумме 70 игр. Травмы, связанные с коленом, едва не стали причиной завершения карьеры.

В межсезонье «Чикаго» отправил 27-летнего защитника в «Кливленд», получив взамен Айзека Окоро.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах за «Буллс», набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.