«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым
«Бостон» пригласил Дмитрия Скапинцева в тренировочный лагерь.
«Селтикс» заключили с украинским центровым (26 лет, 216 см) негарантированный контракт Exhibit 10.
В прошлом сезоне Скапинцев был вызван из G-лиги в «Нью-Йорк» и провел за команду два матча.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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