«Бостон» подписал негарантированный контракт с Дмитрием Скапинцевым

«Бостон» пригласил Дмитрия Скапинцева в тренировочный лагерь.

«Селтикс» заключили с украинским центровым (26 лет, 216 см) негарантированный контракт Exhibit 10.

В прошлом сезоне Скапинцев был вызван из G-лиги в «Нью-Йорк» и провел за команду два матча.