Кенрик Уильямс перенес дебридмент коленного сустава
Кенрик Уильямс перенес процедуру на колене.
Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс сегодня успешно перенес артроскопический дебридмент правого коленного сустава в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке в присутствии медицинского персонала «Тандер».
По словам команды, Уильямс пройдет повторное обследование после предсезонки.
Артроскопический дебридмент – инвазивная процедура очищения от патологических тканей, позволяющая восстановить механику и полную амплитуду движения, устранить болевые ощущения.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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