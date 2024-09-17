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Кенрик Уильямс перенес дебридмент коленного сустава

Кенрик Уильямс перенес процедуру на колене.

Форвард «Оклахомы» Кенрик Уильямс сегодня успешно перенес артроскопический дебридмент правого коленного сустава в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке в присутствии медицинского персонала «Тандер».

По словам команды, Уильямс пройдет повторное обследование после предсезонки.

Артроскопический дебридмент – инвазивная процедура очищения от патологических тканей, позволяющая восстановить механику и полную амплитуду движения, устранить болевые ощущения.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
травмы
logoНБА
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logoКенрик Уильямс
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