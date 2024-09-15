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Клэй Томпсон: «Поход «Далласа» за титулом 2011 года очень вдохновляет»

Клэй Томпсон пересмотрел матчи «Мэверикс» чемпионского сезона.

«Невероятный состав, который на упорстве прошел чудовищно талантливые команды. «Лейкерс» Кобе Брайанта, «Тандер» Кевина Дюрэнта, «Хитлз» из Майами. Их поход был вдохновляющим. Было здорово пересмотреть. Постараемся повторить в этом сезоне.

Посмотрел, как только приехал в Даллас. Хотел, чтобы это засело у меня в голове, пока я здесь. Ведь я пришел, чтобы помочь городу победить. Нет лучшего ощущения, чем это», – признался Томпсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эбигейл Джонс
logoДаллас
logoДирк Новицки
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoМайами
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoКлэй Томпсон
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