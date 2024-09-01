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Брэндон Ингрэм выразил недовольство ходом переговоров с «Пеликанс», выложив мотивационный ролик в Instagram

Брэндон Ингрэм хочет получить контракт на 4 года и 208 миллионов долларов

Форвард связан текущим контрактом с «Новым Орлеаном» до конца сезона-2024/25. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения, но пока не достигли консенсуса.

Ингрэм выложил в Instagram ролик мотивационного спикера со следующим текстом: «Нельзя оставаться в окружении, в котором люди не знают твою настоящую цену. Если ты остаешься в таком окружении, твой талант съежится до размеров, которые эти люди смогут переварить».

Форвард продемонстрировал небольшой спад в прошлом сезоне, набирая 20,8 очка, 5,1 подбора и 5,7 передачи в среднем при 35,5% реализации трехочковых.

«Новый Орлеан» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив всухую «Оклахоме».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Энгстадта
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoБрэндон Ингрэм
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