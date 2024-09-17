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Миндаугас Балчюнас избран новым президентом Литовской федерации баскетбола

У Литовской федерации баскетбола появился новый президент.

Миндаугас Балчюнас превзошел на выборах бывшего баскетболиста Робертаса Явтокаса, получив 84 из 147 голосов.

Срок полномочий Балчюнаса рассчитан до конца сентября 2028 года. Он сменит на посту Видаса Гедвиласа.

Это будет первый срок 47-летнего Балчюнаса на посту президента федерации. Он начал свою работу в организации в 2006 году в качестве генерального секретаря.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoРобертас Явтокас
чемпионат Литвы
Федерация баскетбола Литвы
Миндаугас Балчюнас
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