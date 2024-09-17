Миндаугас Балчюнас избран новым президентом Литовской федерации баскетбола

У Литовской федерации баскетбола появился новый президент.

Миндаугас Балчюнас превзошел на выборах бывшего баскетболиста Робертаса Явтокаса , получив 84 из 147 голосов.

Срок полномочий Балчюнаса рассчитан до конца сентября 2028 года. Он сменит на посту Видаса Гедвиласа.

Это будет первый срок 47-летнего Балчюнаса на посту президента федерации. Он начал свою работу в организации в 2006 году в качестве генерального секретаря.