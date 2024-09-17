Трент Фрэйзер и Сергей Карасев могут пропустить стартовый матч нового сезона Лиги ВТБ

Трент Фрэйзер и Сергей Карасев выбыли с травмами.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор «Зенита » Александр Церковный .

– «Зенит» не смог защитить титул чемпиона Суперкубка. Вас больше расстраивает этот момент или повреждения Сергея Карасева, Георгия Жбанова и Трента Фрэйзера?

– Конечно, основной минус – это травмы.

– Парни будут готовы к первому матчу регулярки?

– У Георгия Жбанова после столкновения рассечение брови, наш доктор в раздевалке сразу же наложил несколько швов. Жора у нас боец, когда зашивали, сказал, что обязательно вернется в игру. Сказал – сделал. Трент и Сергей, к сожалению, под большим вопросом к стартовому матчу. У обоих повреждения более серьезные.

21 сентября «Зенит» сыграет дома с МБА.