Илона Корстин: «Получили много положительных отзывов от «Бешикташа» и «Црвены Звезды»

Илона Корстин подвела итоги Суперкубка Лиги ВТБ.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ также объяснила, почему «Зенит » и «Црвена Звезда » провели по три матча за три дня.

«Расписание было согласовано с менеджментом клубов. Если говорить про «Црвену Звезду», то в первый день Суперкубка они проводили товарищеский матч в Афинах. Мы предлагали им различные варианты расписания, но в итоге руководители клуба приняли решение, что приедут, позднее, но сыграют три игры подряд. С менеджментом «Зенита» мы также обсудили эту ситуацию и пришли к взаимопониманию. Хотя у них ситуация была немного другая. Все-таки мы больше ориентировались на иностранные клубы. Они прилетели к нам в столь непростое время, помогли сохранить международную повестку. Кстати, мы получили много положительных отзывов и от «Бешикташа », и от «Црвены Звезды». Также мы пригласили на Суперкубок большое количество иностранных журналистов, которые давали позитивные отклики о нашем турнире.

Со своей стороны довольна, что на Суперкубке наши команды получили возможность проверить свои силы с командой Евролиги и полуфиналистом прошлого сезона Еврокубка. Рада, что наши команды оказались сильнее. То есть по спортивному уровню наши топ-клубы находятся на высоте и вполне могли бы играть в Евролиге и Еврокубке. Так что несмотря на ограничения уровень баскетбола в Лиге ВТБ не падает.

Еще отмечу, мы предоставили российским болельщика возможность увидеть матчи их любимых клубов против топ-команд Европы. В этом сезоне больше таких возможностей не будет. Наконец, порадовало, что игры Суперкубка посетили многие почетные гости, в том числе министр спорта РФ Михаил Дегтярев, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков», – сказала Корстин.