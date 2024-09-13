Димитрис Яннакопулос: «Не знаю, что сложнее, подняться с 17-го места на 1-е или повторить чемпионство. Думаю, что второе»

Владелец «Панатинаикоса» озвучил тост за новый сезон.

Команда отдыхает перед началом чемпионата на курорте в Греции.

«Хочу пожелать всем здоровья в этом сезоне. Любви, счастья. Вам и вашим семьям.

Надеюсь, что мы добьемся такого же успеха. Не знаю, что сложнее, подняться с 17-го места на 1-е или повторить чемпионство. Наверное, второе. Но у нас есть маэстро, который умеет побеждать два раза подряд. Давайте послушаем тренера и добьемся успеха снова», – заключил Димитрис Яннакопулос.

«Панатинаикос» одержал победу в Евролиге и в чемпионате Греции в прошлом сезоне под руководством Эргина Атамана.