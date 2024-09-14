Сергей Кущенко: «Суперкубок удался, большая благодарность нашим зарубежным партнерам»

Сергей Кущенко заявил, что Суперкубок Единой лиги ВТБ-2024 удался.

— Удался ли финал и в целом Суперкубок?

— Суперкубок точно удался, большая благодарность нашим зарубежным партнерам, командам, которые приехали. По финальной игре: УНИКС пропустил довольно много в первой четверти, вернулся, снова отпустил ЦСКА, а вот еще одна погоня не удалась. Потеря Рейнольдса сказалась, он активно играл в «краске». По накалу игра была достойна финала, интриги и эмоций было достаточно. ЦСКА был первым чемпионом Суперкубка, сейчас они вернули себе трофей.

Интересной получилась игра за пятое место, уникальная победа «Локомотива‑Кубань» в овертайме — украшение турнира.

— Звали кого‑то на Суперкубок, кроме «Бешикташа» и «Црвены Звезды»? Были те, кто отказался?

— Нет, сразу звали только эти две команды, так что никто не отказывался. Большое спасибо командам, что они в свое подготовительное расписание вставили наш Суперкубок, — президент Единой лиги ВТБ.