Сергей Кущенко: «Будем в будущем стараться сохранять международный статус Суперкубка»
Лига ВТБ будет стараться сохранять Суперкубку статус международного турнира.
«Уровень турнира остается высоким, как и три года назад. Большое спасибо нашим партнерам – клубам из Турции и Сербии, принимают приглашения, несмотря на сложности с логистикой, и учитывают наш кубок в своих расписаниях. Качество баскетбола высокое, и мы все скучали по международному статусу соревнований. Будем в будущем стараться сохранять международную повестку турнира.
Гости отмечают очень приличную организацию, арену. Мы с Москомспортом держим уровень на той высоте, которую задали несколько лет назад», – отметил президент Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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