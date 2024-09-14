Сергей Кущенко: «Будем в будущем стараться сохранять международный статус Суперкубка»

Лига ВТБ будет стараться сохранять Суперкубку статус международного турнира.

«Уровень турнира остается высоким, как и три года назад. Большое спасибо нашим партнерам – клубам из Турции и Сербии, принимают приглашения, несмотря на сложности с логистикой, и учитывают наш кубок в своих расписаниях. Качество баскетбола высокое, и мы все скучали по международному статусу соревнований. Будем в будущем стараться сохранять международную повестку турнира.

Гости отмечают очень приличную организацию, арену. Мы с Москомспортом держим уровень на той высоте, которую задали несколько лет назад», – отметил президент Единой лиги ВТБ.