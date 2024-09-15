Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Далласом», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи
Сегодня состоятся шесть матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк примет «Даллас». «Нью-Йорк» встретится с «Миннесотой».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Даллас
15 сентября. 22.00
Нью-Йорк – Миннесота
15 сентября. 22.00
Вашингтон – Атланта
15 сентября. 22.00
Чикаго – Финикс
16 сентября. 1.00
Лас-Вегас – Коннектикут
16 сентября. 1.00
Сиэтл – Лос-Анджелес
16 сентября. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости