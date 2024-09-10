Леброн о звонке Энтони Дэвиса после выбора Бронни на драфте: «Он сказал, что хочет говорить не со мной, а с новым одноклубником»
Леброн Джеймс вспомнил о звонке Энтони Дэвиса после выбора Бронни на драфте-2024
Сын лидера «озерников» был задрафтован калифорнийским клубом под 55-м номером.
«Эй Ди позвонил мне сразу после драфта. Я спросил «Как дела, бро», а он такой: «Я не хочу с тобой разговаривать, хочу пообщаться со своим новым одноклубником. Дай-ка ему трубку», – рассказал Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
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