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Леброн о звонке Энтони Дэвиса после выбора Бронни на драфте: «Он сказал, что хочет говорить не со мной, а с новым одноклубником»

Леброн Джеймс вспомнил о звонке Энтони Дэвиса после выбора Бронни на драфте-2024

Сын лидера «озерников» был задрафтован калифорнийским клубом под 55-м номером.

«Эй Ди позвонил мне сразу после драфта. Я спросил «Как дела, бро», а он такой: «Я не хочу с тобой разговаривать, хочу пообщаться со своим новым одноклубником. Дай-ка ему трубку», – рассказал Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoБронни Джеймс
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