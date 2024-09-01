«Вот черт! Это действительно круто!». Леброн Джеймс рассказал о своих ощущениях от совместной работы с сыном

Леброн Джеймс с нетерпением ждет тренировочного лагеря «Лейкерс»

Форвард получит возможность тренироваться и играть со своим сыном Бронни Джеймсом , выбранным «Лейкерс » под 55-м номером.

«Я невероятно взволнован. Так сильно. Жду тренировочного лагеря. Работать вместе с сыном – это лучшее, что могло случиться. Не могу дождаться этого момента. Это будет совершенно нереальным для меня. Может стать первым моментом в моей карьере, когда я смогу расслабиться и сказать: «Вот черт! Это действительно круто!».

Всю жизнь я карабкался наверх, был полностью погружен в текущий момент. Присутствие сына может помочь мне наконец взглянуть на все это с другой стороны», – заключил Джеймс.