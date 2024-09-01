«Вот черт! Это действительно круто!». Леброн Джеймс рассказал о своих ощущениях от совместной работы с сыном
Леброн Джеймс с нетерпением ждет тренировочного лагеря «Лейкерс»
Форвард получит возможность тренироваться и играть со своим сыном Бронни Джеймсом, выбранным «Лейкерс» под 55-м номером.
«Я невероятно взволнован. Так сильно. Жду тренировочного лагеря. Работать вместе с сыном – это лучшее, что могло случиться. Не могу дождаться этого момента. Это будет совершенно нереальным для меня. Может стать первым моментом в моей карьере, когда я смогу расслабиться и сказать: «Вот черт! Это действительно круто!».
Всю жизнь я карабкался наверх, был полностью погружен в текущий момент. Присутствие сына может помочь мне наконец взглянуть на все это с другой стороны», – заключил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Shop
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