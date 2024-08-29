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Киян Энтони о Бронни Джеймсе в «Лейкерс»: «Очень круто. Показывает, что любой может этого добиться»

Киян Энтони порадовался за Бронни Джеймса

Сына Кармело Энтони попросили прокомментировать попадание сына Леброна Джеймса в «Лейкерс».

«Определенно очень круто. Показывает, что любой может этого добиться. Я на подходе и тоже смогу это сделать. Очень рад за него», – заявил Энтони.

Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером и подписал 4-летний контракт на 7,9 миллиона долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэндона Робинсона, Scoop B
logoЛеброн Джеймс
logoКармело Энтони
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
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