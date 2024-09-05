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Леброн Джеймс сыну в соцсетях: «Пошли к черту посторонний шум и ненависть! Они тебя не знают!»

Леброн Джеймс обратился к сыну в соцсетях

Форвард «Лейкерс» выложил послание Бронни Джеймсу.

«Продолжай усердно трудиться и пошли к черту весь посторонний шум и ненависть! Они еще не знают твою легенду! Они не знают тебя!» – написал Леброн Джеймс.

Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024 НБА и сыграет с отцом в одной команде в сезоне-2024/25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: LakeShowYo в сети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
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