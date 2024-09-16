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Евролига вводит потолок зарплат и налог на роскошь

Евролига объявила о важных изменениях финансовых правил.

Впервые в истории турнира вводится потолок зарплат. Изменения согласованы с клубами-акционерами и профсоюзом баскетболистов.

Два уровня потолка зарплат будут установлены на отметках 40% и 60% от среднегодовой выручки за два сезона. В первом случае под потолком не учитываются зарплаты двух самых высокооплачиваемых игроков клуба. За превышение любого из уровней клубам придется платить налог на роскошь.

Минимальный уровень платежки – 32% от выручки для команд с лицензией А, для остальных он будет на более низкой отметке.

В новых правилах предусмотрены многочисленные исключения. Под потолком не будут учитываться контракты игроков моложе 23 лет, контракты травмированных более 2 месяцев, 25% зарплаты игроков со стажем более 3 лет в клубе и один игрок, подписанный на исключение среднего уровня (в примере, который указывает Евролига, это 600 тысяч при выручке в 20 миллионов).

Новая система разработана для повышения конкуренции. Полное внедрение обновленных финансовых правил запланировано на сезон-27/28 и состоится после переходного периода, который начнется уже в сезоне-24/25. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
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