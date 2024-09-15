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«Партизан» продал более 14 500 абонементов на сезон-2024/25

Болельщики «Партизан» купили более 14 500 сезонных абонементов.

Белградский «Партизан» объявил, что продал более 14 500 абонементов на предстоящий сезон-2024/25.

«Спасибо всем, кто отложил деньги на покупку абонементов на наши матчи! Финансовая стабильность, над которой мы работаем годами, во многом зависит от доходов, которые мы получаем. Скоро мы сообщим общественности о некоторых очень интересных событиях, касающихся деятельности клуба. Армия наших болельщиков — наша главная сила», — заявил в социальных сетях президент «Партизана» Остоя Мияйлович.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
logoАдриатическая лига
Остоя Мияйлович
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