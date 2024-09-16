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Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»

Малкольм Дилэйни отреагировал на слова Хуана Тоскано-Андерсона.

Форвард сборной G-лиги Хуан Тоскано-Андерсон произнес эмоциональную речь во время тайм-аута в финальном матче Межконтинентального кубка ФИБА против испанской «Уникахи».

«Наша мечта – это не чертова ACB или чертова Евролига. Наша цель – попасть в НБА и зарабатывать миллионы долларов. То, что они делают с нами, недопустимо. Мы должны перевернуть ситуацию немедленно», – сказал бывший игрок «Голден Стэйт».

Малкольм Дилэйни, который за карьеру поиграл в Евролиге и НБА, прокомментировал это заявление в соцсетях.

«Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы, выступающих на топ-уровне. Мне неприятно быть тем, кто говорит вам об этом. Но это не так. Испанская АСВ – лучшая местная лига и остается такой на протяжении долгого времени благодаря уровню мастерства и стилю игры. «Уникаха» там даже не топ-команда.

Больше ребят из G-лиги должны тащить свои задницы в другие лиги. Заработайте какие-то деньги, станьте лучше, и если вы достаточно хороши, то в итоге окажетесь там, где должны быть. Ну или хотя бы достигнете какого-то уровня богатства, что сильно поможет в оставшейся части жизни», – написал 35-летний американец.

«Уникаха» обыграла сборную G-лиги со счетом 75:60 и стала победителем турнира.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Малкольма Дилэйни
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
logoчемпионат Испании
G-лига
logoМалкольм Дилэйни
Межконтинентальный кубок
logoХуан Тоскано-Андерсон
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