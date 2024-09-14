Димитрис Итудис о возвращении российских клубов в еврокубки в течение пяти лет: «Надеюсь, что это случится гораздо раньше»
Димитрис Итудис надеется на скорейшее возвращение российского баскетбола .
Бывший главный тренер ЦСКА объяснил, почему со спортивных представителей России должны быть сняты санкции.
– Как думаете, в течение пяти лет российские клубы вернутся в еврокубки?
– Я надеюсь, что это случится гораздо раньше. Как член совета тренеров Евролиги хочу сказать, что мы бы хотели видеть российские клубы на европейских турнирах. Пришло время говорить о российских клубах на закрытых встречах функционеров и укреплять нашу дружбу, потому что они (российские клубы) не имеют отношения к происходящему. Это происходит на политическом уровне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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