Димитрис Итудис о возвращении российских клубов в еврокубки в течение пяти лет: «Надеюсь, что это случится гораздо раньше»

Димитрис Итудис надеется на скорейшее возвращение российского баскетбола .

Бывший главный тренер ЦСКА объяснил, почему со спортивных представителей России должны быть сняты санкции.

– Как думаете, в течение пяти лет российские клубы вернутся в еврокубки?

– Я надеюсь, что это случится гораздо раньше. Как член совета тренеров Евролиги хочу сказать, что мы бы хотели видеть российские клубы на европейских турнирах. Пришло время говорить о российских клубах на закрытых встречах функционеров и укреплять нашу дружбу, потому что они (российские клубы) не имеют отношения к происходящему. Это происходит на политическом уровне.